В Орловской области более 100 бездомных собак отдали в добрые руки

В Орловской области в 2022 году 123 бездомные собаки обрели хозяев. Об этом сообщил начальник управления ветеринарии Орловской области Алексей Максимовский на заседании профильного комитета облсовета 13 декабря.
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