UBS снизил прогноз по экономике Китая на 2024-2025 годы

Целевой показатель роста Китая в 5% подвергается все большим сомнениям, поскольку UBS сокращает прогнозГодовой целевой показатель роста Китая выглядит все более недостижимым для экономистов, поскольку UBS Group AG добавляется к череде недавних сокращений прогнозов, поскольку потребительские расходы замедляются, а правительство президента Си Цзиньпина избегает крупных стимулов.