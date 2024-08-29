UBS снизил прогноз по экономике Китая на 2024-2025 годы

Целевой показатель роста Китая в 5% подвергается все большим сомнениям, поскольку UBS сокращает прогнозГодовой целевой показатель роста Китая выглядит все более недостижимым для экономистов, поскольку UBS Group AG добавляется к череде недавних сокращений прогнозов, поскольку потребительские расходы замедляются, а правительство президента Си Цзиньпина избегает крупных стимулов.
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