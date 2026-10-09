Эксперт Воронин предупредил о схемах мошенников с маркетплейсами

Мошенники продолжают использовать маркетплейсы и сообщения о доставке заказов как предлог для кражи учётных записей и кодов подтверждения, заявил в беседе с RT заместитель директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ имени М.