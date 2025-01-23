Гаджимагомед Гусейнов оценил перспективы развития Архангельского порта и ТЭЦ

Первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, посетил Архангельск в рамках рабочей поездкиНа встрече с руководством порта Гаджимагомед Гусейнов обсудил актуальные вопросы, связанные с текущей работой предприятия, и ознакомился с деятельностью терминала «Экономия».