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Гаджимагомед Гусейнов оценил перспективы развития Архангельского порта и ТЭЦ

Гаджимагомед Гусейнов оценил перспективы развития Архангельского порта и ТЭЦ

Первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, посетил Архангельск в рамках рабочей поездкиНа встрече с руководством порта Гаджимагомед Гусейнов обсудил актуальные вопросы, связанные с текущей работой предприятия, и ознакомился с деятельностью терминала «Экономия».

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