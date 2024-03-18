По решению Новоаннинского районого суда гражданин Узбекистана принудительно выдворен из РФ Гражданин Узбекистана признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.
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По решению Новоаннинского районого суда гражданин Узбекистана принудительно выдворен из РФ Гражданин Узбекистана признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.