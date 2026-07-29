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Царьград

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Цукерберг призвал США не блокировать китайские технологии ИИ

Цукерберг призвал США не блокировать китайские технологии ИИ

Марк Цукерберг, соучредитель Meta, в интервью Financial Times высказался против блокировки китайских ИИ-моделей в США, пока администрация Трампа планирует разработать платформу для тестирования ИИ, а США обсуждают возможные санкции против Китая.

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