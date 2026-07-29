Цукерберг призвал США не блокировать китайские технологии ИИ

Марк Цукерберг, соучредитель Meta, в интервью Financial Times высказался против блокировки китайских ИИ-моделей в США, пока администрация Трампа планирует разработать платформу для тестирования ИИ, а США обсуждают возможные санкции против Китая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии