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В Тульской области утвердили список муниципальных образований, где могу находиться останки воинов времен Великой Отечественной войны

В Тульской области утвердили список муниципальных образований, где могу находиться останки воинов времен Великой Отечественной войны

В Тульской области утвердили список территорий, на которых могут находиться непогребенные останки воинов, погибших в ходе боев во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сообщается на официальном портале правовых актов Тульской области.

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