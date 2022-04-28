В Тульской области утвердили список муниципальных образований, где могу находиться останки воинов времен Великой Отечественной войны

В Тульской области утвердили список территорий, на которых могут находиться непогребенные останки воинов, погибших в ходе боев во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сообщается на официальном портале правовых актов Тульской области.
В Тульской области утвердили список территорий, на которых могут находиться непогребенные останки воинов, погибших в ходе боев во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сообщается на официальном портале правовых актов Тульской области.
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