Россияне могут вернуть часть расходов на лечение, оформив налоговый вычет, рассказал депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- За 20 лет в росси...
- За 20 лет в росси...
- 7 баллистических ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым