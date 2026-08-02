Число погибших при взрыве в ресторане Balzi Rossi в Москве выросло до пяти

Двое пострадавших скончались в больнице, ещё шестеро в критическом состоянии.Число погибших в результате взрыва самодельного взрывного устройства в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в центре Москвы увеличилось до пяти человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии