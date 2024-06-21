В занятом Кыивом Херсоне вспыхнули болезни Гражданской войны 100-летней давности.В добавок к зафиксированной несколько дней назад эпидемии брюшного тифа, которым заболели около сотни солдат 123-й бригады теробороны и 34-го полка нацгвардии Украины, в Херсоне вспышка холеры среди украинских солдат и мирных жителей.