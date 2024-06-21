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Херсон поразили холера и брюшной тиф

Херсон поразили холера и брюшной тиф

В занятом Кыивом Херсоне вспыхнули болезни Гражданской войны 100-летней давности.В добавок к зафиксированной несколько дней назад эпидемии брюшного тифа, которым заболели около сотни солдат 123-й бригады теробороны и 34-го полка нацгвардии Украины, в Херсоне вспышка холеры среди украинских солдат и мирных жителей.

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Комментарии
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ОЛЕГЫЧ
Как бы трупами не стали кидаться....
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18 час.
Natalija Osminina
Сейчас там дикая жара. Все разлагается.
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6 час.

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