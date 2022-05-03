Всем привет! Решил вот за морочиться с шурпой в казане 4,5 литровом. Ну, ладно, поехали .Исходники:- мясо: свиные ребра, говядина (какие-то кости из передка с мякотью), всего где-то 1,5 кг (может меньше, не взвешивал);- пять картофелин среднего размера;- один крупный сладкий перец;- две крупных луковицы;- две крупные моркови;- три средних томата;- зелень: кинза и петрушка по одному пучку;- специи: зира и кориандр по одной чайной ложке с горкой;- соль по вкусу (у меня - две чайные ложки).