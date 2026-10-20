Friday the 13th fans may recognize a familiar killing in Crystal Lake, but the prequel adds a surprising wrinkle to what happened to two of Pamela's victims.
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