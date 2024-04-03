Локомотив – Трактор: прогноз на полуфинал 4 апреля 2024, КХЛ, ½ плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 4,5 Счет в серии 1 – 0 (5 : 2) Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке! В серии этих команд фаворитом изначально представляется «Локомотив», но вряд ли это смущает челябинцев, поскольку и в двух предыдущих сериях на них если кто-то и ставил, то это были лишь свои болельщики.