Двое россиян вошли в топ-10 драфта НХЛ 2024 года

На драфте НХЛ в Лас-Вегасе два российских хоккеиста вошли в топ-10 лучших игроков. Нападающий санкт-петербургского СКА Иван Демидов был выбран клубом "Монреаль Канадиенс" под общим пятым номером, а защитник нижегородского "Торпедо" Антон Силаев - под десятым.