Юрий Котенок: Сводка Минобороны по дронам, сбитым ночью над российской территорией

Сводка Минобороны по дронам, сбитым ночью над российской территорией.Всего дежурными средствами ПВО уничтожены 36 БПЛА самолетного типа: 18 — над Курской областью, по четыре — над Орловской областью и Краснодарским краем, по три — над Воронежской и Ростовской областями, по одному — над Брянской, … .