Трамп торгуется и считает, что Украина станет частью России

В своём недавнем интервью Fox News Дональд Трамп заявил, что Украина может стать частью России. Поэтому он хочет получить контроль над украинскими месторождениями редких полезных ископаемых, чтобы «не остаться в дураках».
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