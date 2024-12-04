Фадеев: Правила выдачи мигрантам паспортов должны быть очень жесткими

Nikolay Stepanov Спохватились, когда их уже 17 миллионов. Попробуй, выдвори такую свору. А завтра по сигналу из Лондона войной пойдут на Россию. Идиотизм путина зашкаливал, когда он в 2004м году разрешил безвиз.

АЛЕКСАНДР Крымский Никаких паспортов РФ не выдавать черножопым ишакам. Отработал дворником или на стройке и баул в зубы и обратно в кишлак. А пидоров которые их завозят в сиб лагеря лес валить.