БлокнотРУ Защитников мигрантов, «без которых Россия не может дышать», «подставил» ЦБ Узбекистана «Деликатно смягчить в СМИ» тему мигрантов, потому что без них Россия «не может дышать» - неожиданная защита гастрабайтеров прозвучала со стороны главы ВТБ Андрея Костина.
Фадеев: Правила выдачи мигрантам паспортов должны быть очень жесткими
Комментарии
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Nikolay Stepanov
Спохватились, когда их уже 17 миллионов. Попробуй, выдвори такую свору. А завтра по сигналу из Лондона войной пойдут на Россию. Идиотизм путина зашкаливал, когда он в 2004м году разрешил безвиз.
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3 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Никаких паспортов РФ не выдавать черножопым ишакам. Отработал дворником или на стройке и баул в зубы и обратно в кишлак. А пидоров которые их завозят в сиб лагеря лес валить.
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2 час.
L
Lyudmila
Глядя на эти рожи блевать хочется, а нам предлагают с ними жить. Дайте мне автомат......
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1 час.
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