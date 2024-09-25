После начала СВО Запад начал массово признавать голодомор актом геноцида исключительно украинцев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал телерадиоведущий,первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.