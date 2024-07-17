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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В руководстве «РБ» поддерживают Риккардо (Лоренс Барретто)

Риккардо сохраняет шансы остаться в «РБ». Считается, что место Даниэля Риккардо в команде «РБ» находится под угрозой – советник «Ред Булл» Гельмут Марко неоднократно говорил в интервью о том, что в следующем году намерен посадить за руль болида «РБ» Лиама Лоусона.

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