Бербок призвала к тесному сотрудничеству НАТО на Балтике из-за России

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что европейские страны, которые имеют выход к Балтийскому морю, в настоящий момент обязаны укрепить сотрудничество из-за «продолжающихся гибридных угроз со стороны России».
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