60% россиян не хотят иметь детей – Монтян нагоняет уныние

В

Воробей

Не в этом проблема, вовсе! А в том, что в эмансипированном социуме жены ОБЪЕКТИВНО лишены способности практиковать удовлетворительный регулярный секс с мужьями, что проявляется некоторое время после свадьбы. В традиционном социуме это вовсе не так! Из-за этого и массовые разводы более 70% с соответствующей всё более усиливающейся тенденцией к вымиранию населения в нём. Люди это системное обстоятельство вполне конкретно просекают всё более, пусть и не понимая, в чём истинная причина этого. И понятное дело не хотят принимать такой дикий риск. И ничего с этим не поделать! Нужно расслабиться и жить в своё удовольствие, не обременяясь заботой о неизбежном.