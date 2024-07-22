Менее половины россиян искренне хотят иметь детей и заботиться о них. Об этом в своём блоге заявила проживающая в Донецке украинский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
60% россиян не хотят иметь детей – Монтян нагоняет уныние
Комментарии
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МГ
Маша Глага
Жаба. Двуличная тётка
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18 час.
В
Воробей
Не в этом проблема, вовсе! А в том, что в эмансипированном социуме жены ОБЪЕКТИВНО лишены способности практиковать удовлетворительный регулярный секс с мужьями, что проявляется некоторое время после свадьбы. В традиционном социуме это вовсе не так! Из-за этого и массовые разводы более 70% с соответствующей всё более усиливающейся тенденцией к вымиранию населения в нём. Люди это системное обстоятельство вполне конкретно просекают всё более, пусть и не понимая, в чём истинная причина этого. И понятное дело не хотят принимать такой дикий риск. И ничего с этим не поделать! Нужно расслабиться и жить в своё удовольствие, не обременяясь заботой о неизбежном.
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16 час.
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