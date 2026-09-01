Мишустин задал восьмиклассникам математическую задачу о камыше

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил Домодедовский образовательный комплекс "Орбита", где предложил восьмиклассникам решить задачу о камыше.
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Глупость ляпнули они оба!
Потому, что выросший камыш уже не растет! Итак, На первый день камыш покрыл 1/7 площади озера. На второй расти будет только то, что выросло в предыдущий день. Следовательно, на второй день камыш покроет 2/7 площади. И т. д.
В итоге получаем арифметическую прогрессию:
1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7
Ну, а полностью озеро зарастет на восьмой день!
Нелепость заключается еще и вот в этом:
«Например, сегодня камыш покрыл одну седьмую озера, завтра это будут две седьмых, а послезавтра – уже четыре седьмых. На 30-й день озеро будет заросшим наполовину. Когда оно зарастет полностью?"
если принять, что весь камыш продолжает расти, то мы получим, что эта скорость экспоненциально нарастает по мере зарастания, потому что к скорости роста последнего слоя прибавляется скорость всех предыдущих слоев- и тогда мы получаем геометрическую прогрессию:
1/7, 2/7, 4/7, 8/7
Итак, озеро целиком зарастет к исходу четвертого дня!
Откуда автор взял, что озеро зарастет наполовину за 30 дней- не понятно...
Кстати: Это условие не только не стыкуется с предыдущим, но и совершенно излишне!
Уже из приведенной прогрессии видно, что наполовину озеро зарастет к исходу третьего дня,
а к исходу четвертого дня площадь камыша действительно увеличится вдвое- и уже покроет всю поверхность озера, так как 8/7 > 1