Польский генерал в отставке Скшипчак: Саботаж Залужного поставил Украину на порог поражения

Главкома ВСУ Валерия Залужного необходимо снять с должности из-за ошибки в командовании. По мнению бывшего командующего сухопутными войсками ВС Польши Вальдемара Скшипчака, провал украинского контрнаступления целиком лежит на Залужном.
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