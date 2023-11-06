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Польский генерал в отставке Скшипчак: Саботаж Залужного поставил Украину на порог поражения

Польский генерал в отставке Скшипчак: Саботаж Залужного поставил Украину на порог поражения

Главкома ВСУ Валерия Залужного необходимо снять с должности из-за ошибки в командовании. По мнению бывшего командующего сухопутными войсками ВС Польши Вальдемара Скшипчака, провал украинского контрнаступления целиком лежит на Залужном.

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