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Царьград

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Илон Маск стал триллионером благодаря успеху SpaceX

Илон Маск стал триллионером благодаря успеху SpaceX

Илон Маск стал триллионером на короткий период благодаря успеху SpaceX, которая привлекла почти 86 миллиардов долларов.

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