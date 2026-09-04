Медведчук: Британия готовит прорыв московского узла ПВО

Медведчук считает, что Киев продолжит добиваться «символических побед», в том числе пытаясь прорвать систему ПВО Москвы, при поддержке Великобритании.
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