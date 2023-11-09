Путин прилетел в Казахстан

Российский президент Владимир Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом. Планируется, что он проведет переговоры с президентом этой страны Касым-Жомартом Токаевым — встреча станет уже пятой по счету в этом году, пишет ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии