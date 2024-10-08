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Царьград

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Опасная тенденция: На ветеранов СВО нападают не только бандиты, но и "элита"

Опасная тенденция: На ветеранов СВО нападают не только бандиты, но и "элита"

В Ялте кандидат в депутаты избил ветерана СВО, он в больнице. Агрессию спровоцировало замечание о неправильной парковке.

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Комментарии
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БЕ
Борис Евтюхов
Вся &quot;элита&quot; как и уголовники подлежат уничтожению или России не быть.
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19 час.
СМ
Сергей Метельков
Россия разделена, кому воевать, кому на Багамах пропадать!
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18 час.

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