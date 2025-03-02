Собянин рассказал о развитии ЛОР-помощи в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Отоларингология – один из наиболее востребованных видов медицинской помощи, поэтому городские власти делают все, чтобы она становилась более качественной и доступной, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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