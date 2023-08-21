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Почеттино о Мудрике: «Потрясающее мастерство и талант. Нужно лишь время на адаптацию в «Челси»

Почеттино о Мудрике: «Потрясающее мастерство и талант. Нужно лишь время на адаптацию в «Челси»

– У «Челси» уже несколько лет проблемы с голами. Это говорит о неуверенности в себе, или клубу нужно снова вернуться на рынок? И как себя чувствует Карни Чуквуэмека? – Нет, я так не считаю.

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