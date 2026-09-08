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Икры хватит всем: Зверев успокоил потребителей на фоне роста цен

Икры хватит всем: Зверев успокоил потребителей на фоне роста цен

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября, ФедералПресс. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что опасения по поводу возможного дефицита красной икры в России лишены оснований.

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