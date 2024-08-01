Поджегшая владимирский военкомат чиновница попросила условное

31 июля во Владимире в Ленинском районном суде состоялось заседание по делу Жанны Романовской, бывшей чиновницы правительства, кинувшей бутылки с зажигательной смесью в военкомат, где экс-чиновница выступила с последним словом.
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