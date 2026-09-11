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Хуситы взяли под контроль еще более 5 тысяч квадратных километров Йемена

Хуситы взяли под контроль еще более 5 тысяч квадратных километров Йемена

Йеменское движение «Ансар Аллах», чьи члены известны как хуситы, заявило, что взяло под свой контроль ещё шесть округов в провинциях на Красном море площадью более 5 тыс.

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