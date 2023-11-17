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Закон, порядок, государство

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С системой "Бережливое производство" на УЛРЗ познакомили высшее руководства ОАО "РЖД"

С системой "Бережливое производство" на УЛРЗ познакомили высшее руководства ОАО "РЖД"

В рамках рабочей поездки с осмотром объектов инфраструктуры Дальневосточной железной дороги по подготовке к работе в зимний период первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Кобзев посетил и Уссурийский локомотиворемонтный завод (УЛРЗ, филиал АО "Желдорреммаш"), сообщила ИА UssurMedia пресс-служба завода.

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