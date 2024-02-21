Qiwi заблокировала вывод средств с кошельков

Платежная система QIWI заблокировала возможность вывода средств с кошельков, сообщает РИА Новости. Соответствующий операции были заблокированы после отзыва лицензии у QIWI Банка Центральным банком России.
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