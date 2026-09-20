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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккенна остался без очков в 1-м выставочном матче за «Торонто»: 3 броска, 1 блок, 2 минуты штрафа и «минус 1» за 20:39 против «Монреаля»

Форвард Гэвин Маккенна впервые сыграл за « Торонто ».  Первый номер драфта НХЛ-2026 принял участие в выставочном матче с « Монреалем » (1:4).

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