Добавляем к омлету картошку. Завтрака хватило на весь день до вечера

Привычный омлет вряд ли подарит чувство сытости больше, чем на несколько часов. Но стоит добавить к нему картошку, немного доработать рецепт колбасой, помидорами и сыром и завтрак получится таким насыщенным, что его может хватить и до вечера.
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