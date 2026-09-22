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ИА Реалист

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Золото падает на фоне сигналов ФРС о повышении ставок

Золото падает на фоне сигналов ФРС о повышении ставок

СЕНТ-ЛУИС (ИА Реалист).22 сентября золото продолжило снижение, поскольку ястребиные сигналы от руководителей Федеральной резервной системы укрепили ожидания рынка относительно сохранения высоких процентных ставок в течение более длительного времени.

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