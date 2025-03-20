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Лента новостей Крыма

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США продолжают наводить украинские ракеты и дроны на цели в Крыму

США продолжают наводить украинские ракеты и дроны на цели в Крыму

США продолжают наводить украинские ракеты и дроны на цели в Крыму. США не только не отключилм Украину от доступа к развединформации, они продолжают предоставлять ВСУ координаты для ударов по целям на территории Крыма.

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