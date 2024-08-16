Посольство РФ: Канада ведет против России необъявленную войну

Канада, разрешив Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать на территории РФ канадское оружие, тем самым подтвердила, что вместе с западными странами ведет необъявленную войну против России, заявило РИА Новости посольство РФ в Оттаве.
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