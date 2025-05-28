Звуки, похожие на взрывы, прозвучат в Омске и сегодня - в пригороде проводят испытания с гидровыстрелами.
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Звуки, похожие на взрывы, прозвучат в Омске и сегодня - в пригороде проводят испытания с гидровыстрелами.