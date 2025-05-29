Большинство офлайн-селлеров в России заявило о планах выйти в онлайн

Две трети (65%) селлеров считают, что в будущем половина продаж будет проходить онлайн. Об этом свидетельствуют результаты проведенного Агентством маркетинговых исследований ORO и «Авито» опроса более 500 продавцов, преимущественно торгующих офлайн.
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