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Большинство офлайн-селлеров в России заявило о планах выйти в онлайн

Большинство офлайн-селлеров в России заявило о планах выйти в онлайн

Две трети (65%) селлеров считают, что в будущем половина продаж будет проходить онлайн. Об этом свидетельствуют результаты проведенного Агентством маркетинговых исследований ORO и «Авито» опроса более 500 продавцов, преимущественно торгующих офлайн.

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