Большинство офлайн-селлеров в России заявило о планах выйти в онлайн

Две трети (65%) селлеров считают, что в будущем половина продаж будет проходить онлайн. Об этом свидетельствуют результаты проведенного Агентством маркетинговых исследований ORO и «Авито» опроса более 500 продавцов, преимущественно торгующих офлайн.