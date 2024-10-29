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Представитель НФ Глеб: НРТК «Курьер» сохранит жизни российским бойцам на СВО

Представитель НФ Глеб: НРТК «Курьер» сохранит жизни российским бойцам на СВО

Российским бойцам на передовой помогает наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер». Эта небольшая машина может стрелять из пулемета, минировать и перевозить раненых, при этом работает на дистанционном управлении.

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