Представитель НФ Глеб: НРТК «Курьер» сохранит жизни российским бойцам на СВО

Российским бойцам на передовой помогает наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер». Эта небольшая машина может стрелять из пулемета, минировать и перевозить раненых, при этом работает на дистанционном управлении.
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