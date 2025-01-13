Россия возвращает Афганистан в Большую Евразию

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета 13,1 тыс прочтений Вчера «Афганистан под контролем талибов в их нынешнем виде для России гораздо лучше, чем Афганистан до их возвращения во власть».