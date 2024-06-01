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Царьград

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Закрытый гроб Анастасии Заворотнюк и особое место прощания - рядом с Блаженной Матроной: Как проходят похороны актрисы в Москве

Закрытый гроб Анастасии Заворотнюк и особое место прощания - рядом с Блаженной Матроной: Как проходят похороны актрисы в Москве

Прямо сейчас в Москве проходят похороны скончавшейся от онкологии Анастасии Заворотнюк. Актрису хоронят в закрытом гробу, а в качестве места для прощания выбрали особую локацию - рядом с Блаженной Матроной.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Жалко😥😥😥Настеньку😥такой позитивный человечек была.....всегда в наших сердцах прекрасная няня❤❤❤❤❤
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16 час.
Мария Ваняшева
Земля пухом Настюше
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16 час.

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