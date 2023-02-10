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Где смотреть Реал Мадрид – Аль-Хилаль, во сколько прямая трансляция матча, Клубный чемпионат мира 11 февраля

В субботу, 11 февраля, сыграют Реал Мадрид и Аль-Хилаль в рамках Клубного Чемпионата Мира по футболу 2023.

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