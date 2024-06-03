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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Меркли продлит контракт с «Куньлунем» на год. Зарплата – 24 млн рублей (Metaratings)

Как сообщает Metaratings, зарплата 23-летнего защитника составит 24 миллиона рублей за сезон. В минувшем сезоне на счету игрока 64 матча в составе китайского клуба и 29 (3+26) набранных очков.

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