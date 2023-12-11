Перевозчики Венгрии и Словакии перекрывают КПП на границе с Украиной

Венгерские перевозчики в понедельник проведут акцию протеста на границе с Украиной, требуя отмены соглашения между Украиной и Евросоюзом о либерализации транспортных перевозок (так называемого «транспортного безвиза»), сообщает ассоциация венгерских подрядчиков автоперевозок MKFE.