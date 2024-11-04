Власти ХМАО намерены ввести для нефтегазовых компаний льготу, альтернативную «тюменскому кэшбэку»

Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют ввести с 2025 года «промышленный офсет». Новый льготный режим презентовала заместитель губернатора – директор департамента по финансам Вера Дюдина во время обсуждения в думе ХМАО налоговой политики на следующие три года.