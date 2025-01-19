Полиция задержала байкера, который катал на привязанной к мотоциклу «ватрушке» свою подругу

Составлено два административных протокола Петербургские полицейские разыскали и задержали 20-летнего байкера, который катал на привязанной к его мотоциклу ватрушке свою 16-летнюю подругу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербуру и Ленобласти.