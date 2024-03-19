Реплика В. Богданова на заявленРеплика В. Богданова на заявление Зюганова на ЮТУБ-канале 18.03.2024 г. что он поднимет всю страну против путинской власти.

Прямо и откровенно надо сказать, что это очередной блеф главного дурилы компартии РФ. Кончилось то бессовестное время, когда главные дурилы СССР, фальшивыми призывами гнали народ на смертный бой ради светлого будущего, которого невозможно было им достичь.